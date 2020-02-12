Политолог Японии: РФ может сплотить США и КНР

Японский профессор считает, ядерные державы должны сплотиться после победы над пандемией.

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Ицуро Никамура, политолог из Японии, прокомментировал статью Путина о 75-летии Победы. Она опубликована 18 июня 2020 года. Эксперт считает, что встреча «ядерной пятёрки», куда входят США, РФ, КНР, Франция и Великобритания должна срочно состояться.Никамура отмечает, что страны с ядерным оружием, должны консолидироваться для победы на «китайской инфекцией». Президент РФ, полагает политолог из Токио, сможет сплотить Вашингтон с Пекином и не допустить их противостояния.Смысл противостояния — прост. Главные в мире — США и Китай, а Россия может выступить посредником. Ситуация в мире после пандемии изменилась. Штаты не хотят терять позиции в мире, к которым привыкли. Трамп начал торговую войну с КНР, набирающей экономическую мощь. Суть — привлечь на свою сторону союзников. Путин пока официально не комментирует ситуацию.Вашингтон прекратил агрессивные выпады в СМИ в сторону РФ. Пекин предлагает Москве выгодные контракты. Европа начала самостоятельную политику. И по «Северному потоку-2», и по перспективам НАТО. Москва не намерена принимать сторону ни КНР, ни США. Кремль осознаёт собственное влияние на ситуацию в мире. Москва не собирается допускать конфликта и будет «по китайскому методу» оставаться в стороне, не забывая о собственных интересах.Политолог Ицуро Никамуро полагает, кто перетянет Кремль на свою сторону, получит огромный бонус в борьбе за мировое лидерство. Свой ядерный потенциал (лучший в мире) российский лидер уже показал. Путин в свой статье для политического журнала The National Interest рассказал о своём видении Второй Мировой войны — ее причин и последствий. МИД Великобритании отреагировал позитивом, вспомнив, что СССР в Великой войне тоже участвовал.Встреча глав «ядерной пятёрки» ожидается в период 24 июня — 1 июля 2020 года. Возможно, Владимир Владимирович Путин, у которого нормальные отношения и с Трампом, и с Ци Дзинь Пинем, найдет слова для сплочения США и КНР.