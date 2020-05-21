Генерал назвал отличия модернизированных Т-72 Польши и России

Обе машины имеют сильные и слабые стороны, считает представитель ВС.

Усовершенствованные советские танки Т-72 пополнили ряды Вооруженных сил Польши. Комментируя эффективность боевой машины, генерал-майор Кшиштоф Радомский в беседе с Defense24 назвал основные отличия модернизированных Т-72 Польши и России. Главные из них кроются в системе управления огнем и прицела.

По словам генерала, польские танки получили лучшую защиту и систему управления огнем. Разработчики улучшили боевые возможности машины: дистанция обнаружения целей возросла до 4,5 км, способность распознавать и определять цели до — 2,5 км. Танки оборудовали цифровыми радиостанциями 9311AP с высокой защитой передачи информации и совместимостью со всей техникой армии; тепловизионной камерой 3-го поколения для выполнения задач в темное время суток, за башней корпуса расположена корзина для имущества.

Российские разработчики сделали ставку на ведение боя. Их танки могут похвастаться прицельными устройствами с инфракрасной камерой и пассивными установками наведения, добавил военный. В целом же Т-72 мало отличаются, а их системы связи и наблюдения без отличий.

До 2026 года ВС Польши поставят 230 единиц модернизированных Т-72. Затем военные планируют добавить 88 таких «семьдесят вторых», сообщает «Российская газета».