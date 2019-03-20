Модернизированная ракета США AGM-88 проиграла ЗРК С-400 в дальности полета

Не помог даже новый мощный двигатель.

Ракета AGM-88 состоит на вооружении ПВО США с 1983 года. Модернизации её подвергали 2 раза — в 2005 и в 2019 годах. Последняя версия ракеты AGM-88 HARM недавно успешно прошла испытания.

У нее увеличена дальность полета, со 150 до 230 км. На 9% уменьшен расход топлива. Боеприпас получил новый двигатель с увеличенной мощностью. Оснащать ракетой планируют истребители F/A-18E, EA-18G Growler, F-35 пятого поколения.

Она задумывалась, как замена радиолокационной ракете AGM-45 Shrike для борьбы с противоракетным российским комплексом С-400. Однако, даже модернизированная AGM-88 проиграла в дальности полета ракете 40Н6, которая поставляется к ЗРК С-400 и летит на 150 км дальше.

Об этом сообщает издание «Военное обозрение», написавшие обзор на американское оружие. Потому, при атаке на С-400, самолет с ракетой AGM-88 HARM неминуемо попадает в зону поражения. Что уменьшает её шансы быть примененной.