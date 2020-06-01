Американские военные выяснили, что польские дороги не выдерживают танк Abrams

При планировании таких мероприятий проводится мониторинг состояния и протяженности дорог, характера покрытия в контролируемом секторе. Под угрозой может оказаться инфраструктура страны. Поскольку в результате маршевого прохода танкового подразделения могут обрушится мосты, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Вес одного танка М1 Abrams составляет 62 тонны. Это неоднократно отмечалось командованием американского военного контингента в Европе.



