Американские военные выяснили, что польские дороги не выдерживают танк Abrams

Сегодня, 16:36

Опоры местных мостов рухнут при прохождении нескольких тяжелых боевых машин подряд.

Совместным командованием было решено не использовать в ходе учений Bull Run (Бег быка) тяжелые американские танки М1 Abrams. Военные выяснили, что польские дороги не выдерживают такую тяжелую боевую машину.


Учения НАТО с участием США и Великобритании намечается провести в Польше в ближайшее время. В них примут участие военные всех трёх стран. В ходе тренировок предполагается познакомить прибывший контингент с местными условиями, рельефом и инфраструктурой.


При планировании таких мероприятий проводится мониторинг состояния и протяженности дорог, характера покрытия в контролируемом секторе. Под угрозой может оказаться инфраструктура страны. Поскольку в результате маршевого прохода танкового подразделения могут обрушится мосты, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Вес одного танка М1 Abrams составляет 62 тонны. Это неоднократно отмечалось командованием американского военного контингента в Европе.


Проблема актуальна как для польских, так и для прибалтийских дорог.


Автор: Новиков Иван
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