СМИ Украины заподозрили Россию в попытке срыва испытаний ракеты «Нептун»

Российские средства РЭБ якобы могли повлиять на точность удара противокорабельного заряда.





Фото: www.interpolitex.ru и YouTube





Украинское издание Defense Express заподозрило Россию в попытке срыва испытаний ракеты «Нептун». В материале медиа-портала были высказаны предположения, что российские войсковые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы воздействовали на наведение противокорабельного заряда на цель и, кроме этого, пытались получить радиолокационные данные новинки.

Тем не менее, вероятные «происки врага», полагает оборонное СМИ Украины, не смогли помешать успешным испытаниям «Нептуна». Defense Express дало развёрнутое пояснение, почему РЭБ не способны повлиять на точность удара крылатых ракет, будь то американский «Томагавк», украинский «Нептун» или любой российский аналог.

Для изменения курса полёта заряда средствами РЭБ необходим целый комплекс факторов, основной из которых — энергетическая мощность системы, которая должна «покрывать» огромную площадь и удачное её расположение в районе маршрута ракеты.

Например, российская станция «Житель», по убеждению аналитиков издания, может лишь незначительно воздействовать на крылатый заряд и не окажет решающего влияния на точность попадания в цель.

Поэтому, наиболее эффективным средством борьбы с ракетами остаются системы ПРО, чьи точечные удары способны отразить атаку. Успешные испытания «Нептуна» на Украине считают важным шагом в развитии ракетной оборонной программы государства.