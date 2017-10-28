СМИ назвали детали переговоров России и США по ядерному оружию

Москва и Вашингтон на переговорах в Австрии приняли ряд важных решений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник в госструктурах РФ.

После встреч делегаций в Вене, западные и отечественные СМИ назвали детали переговоров России и США. Издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительственных структурах сообщает, что стороны пришли к идее создания трёх рабочих групп.

Первая из них будет заниматься проблемой милитаризации космического пространства, а также другими важными вопросами в этой сфере. Вторая группа изучит фактор применения ядерного оружия, вне зависимости от категорий и постарается равноценно представить в договоре стратегическое и не стратегическое использование этого типа вооружений.

Работа третьей группы по транспарентности и верификации ядерных зарядов источнику «Коммерсанта представляется наиболее сложной, ведь у сторон есть явные разногласия по этой теме. Россия полагает, что вопрос открытого демонстрирования своего ядерного вооружения и возможность его проверки противоположной стороной, требует точечного подхода, под каждую конкретную задачу.

Российская сторона рассчитывает, что американцы согласятся на продление договора по сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений, который истекает в 2021 году. Но США намерены непременно включить в него контроль за ядерным оружием Китая, с чем в Пекине категорически не согласны.