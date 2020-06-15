Уралвагонзавод: Т-14 «Армата» избавился от проблем 5-летней давности

Конструкторы решили недочеты общей платформы для боевых машин.

За последние 5 лет специалисты «Уралвагонзавода» тщательно поработали над броневой новинкой, Т-14 избавился от неизбежных «детских болезней» и за него можно быть спокойным, завил бригадир техников Михаил Бегман. Судя по всему, были устранены проблемы с трансмиссией и другие недочёты конструкции. В подробности Бегман не вдавался.

Детища предприятия прекрасно показали себя на репетициях парада Победы и по Красной площади прошли несколько видов боевых машин на платформе «Армата». Помимо Т-14, присутствующие на празднике увидели БМП-15 с боевым модулем «Кинжал», танк Т-90М «Прорыв», машины боевого обеспечения и поддержки «Терминатор», самоходные орудия «Коалиция-СВ».

Т-14 «Армата» на сегодня — единственный в мире танк 3 поколения, где используется размещение экипажа в изолированной бронированной капсуле, отдельно от боезапаса и горючего. Стелс-технологии, новая бронесталь с керамическими вставками и комплекс активной защиты делают машину малоуязвимой для противника. Тем не менее, у МО РФ остаются некоторые предубеждения в отношении новинки и военные предпочитают проверенные танки на базе Т-72.