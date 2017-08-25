В лесу на Урале обнаружили заброшенный боевой корабль ТОФ

Минный тральщик ржавеет на территории бывшего детского лагеря в Снежинске.

Тральщик «Салют» в 1982 году и сейчас. Фото: Александр Грехов

Челябинский фотограф Александр Грехов в лесу на Урале обнаружил заброшенный боевой корабль. Более 30 лет назад «Салют» входил в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) и в его задачу входили поиск и уничтожение подводных мин противника.

Впоследствии тральщик списали и перенесли на территорию пионерского лагеря «Орлёнок» в закрытый город Снежинск, где он стал своеобразным аттракционом для отдыхающей детворы. Для корабля оборудовали специальный причал, к нему была приписана обслуживающая команда, которая катала пионеров по озеру.

В кризисные 90-е годы на месте лагеря появилась база отдыха, а боевой корабль оказался никому не нужным и заброшенным. «Салют» без надлежащего ухода стал ржаветь, его эксплуатация стала небезопасной и тральщик попросту выкатили на берег и оставили медленно умирать.

Тем не менее, фирма, на балансе которой находится база отдыха, не оставляет идею реанимировать тральщик и снова спустить его на воду. Энтузиастов не пугают расходы и необходимость соблюдения множества нормативных процедур. Помимо этого, корабль, как исторический экспонат, можно передать в местный музей, считают представители компании.