Генерал США: Осенью Россия нападёт на Украину через Крым

Бен Ходжес полагает, что под предлогом гуманитарного кризиса, войска ЮВО РФ займут Херсонскую область.

Обезвоженный Северо-Крымский канал, который, по прогнозам Ходжеса, станет поводом вторжения России на Украину. Фото: politrussia, gdb.voanews.

Отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес дал смелый прогноз на развитие событий осенью текущего года, согласно которому, Россия нападёт на Украину.

Ходжес рассказал, что вторжение удобнее всего будет совершить через Крым во время учений «Кавказ-2020», когда у границ Украины наметится высокая концентрация войск Южного военного округа ВС РФ.

Поводом для нападения якобы станет перекрытие украинской стороной Северо-Крымского канала, в результате чего на полуостров обрушится засуха. Россия под предлогом гуманитарного кризиса вторгнется в Херсонскую область для контроля подачи воды из Днепра в Крым.

Естественно, Ходжес оговорился, что вовсе не желает воплощения своего смелого сценария в жизнь, но, исходя из важности Крыма для России, подобного развития ситуации эксперт не исключает.

В унисон с американским генералом говорят некоторые украинские политики. Бывший глава Автономной республики Крым Сергей Куницын также полагает, что из-за нехватки водных ресурсов Россия решится на силовой сценарий с целью захвата Каховского водохранилища.