Президент США Трамп раскритиковал «уродливый дизайн» судна, что спровоцировало оборонное ведомство на откровенность.
Пентагон раскрыл детали вооружения фрегата ВМС США FFG (X) в ответ на пренебрежительное замечание президента Дональда Трампа об «уродливом дизайне» корабля.
Внешний вид фрегата напоминает металлический айсберг, что делает судно менее заметным для противника.
Пентагон в ответ на замечания президента опубликовал видео, в котором Трамп хвалит итальянский корабль, дизайн которого стал основой для американского FFG (X). Чтобы оправдать свое детище в лице общественности, представители военного ведомства рассказали, что фрегат получил 32 универсальных контейнера Mk 41 для вертикального пуска ракет. В остальных ячейках создатели разместят элементы системы ПВО Aegis Lockheed Martin-Baseline 10. Также судно сможет нести два вертолета — MH-60 Seahawk и беспилотник Northrop Grumman MQ-8 °C Fire Scout — и получит гидролокатор переменной глубины.
Программу постройки фрегата нового поколения утвердили в 2017 году. Военные поставили перед ним задачу заменить «литоральные боевые» корабли LCS. На данный момент в планах постройка 10 таких кораблей, но Дональд Трамп, выступая перед работниками верфи в штате Висконсин, допускает, что может понадобиться и 20 единиц. Сумма контракта достигает $5,5 млрд.