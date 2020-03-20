Президент США Трамп раскритиковал «уродливый дизайн» судна, что спровоцировало оборонное ведомство на откровенность.

Пентагон рассказал о ворружении фрегата нового поколения. Источники: yandex.uz yandex.ua

Пентагон раскрыл детали вооружения фрегата ВМС США FFG (X) в ответ на пренебрежительное замечание президента Дональда Трампа об «уродливом дизайне» корабля.

«Корабль выглядит ужасно, давайте сделаем его красивее», — призвал хозяин овального кабинета и даже лично внес поправки в дизайн, основанный на конструкции итальянского судна Fregata Europea Multi-Missione.

Внешний вид фрегата напоминает металлический айсберг, что делает судно менее заметным для противника.

Пентагон в ответ на замечания президента опубликовал видео, в котором Трамп хвалит итальянский корабль, дизайн которого стал основой для американского FFG (X). Чтобы оправдать свое детище в лице общественности, представители военного ведомства рассказали, что фрегат получил 32 универсальных контейнера Mk 41 для вертикального пуска ракет. В остальных ячейках создатели разместят элементы системы ПВО Aegis Lockheed Martin-Baseline 10. Также судно сможет нести два вертолета — MH-60 Seahawk и беспилотник Northrop Grumman MQ-8 °C Fire Scout — и получит гидролокатор переменной глубины.

Программу постройки фрегата нового поколения утвердили в 2017 году. Военные поставили перед ним задачу заменить «литоральные боевые» корабли LCS. На данный момент в планах постройка 10 таких кораблей, но Дональд Трамп, выступая перед работниками верфи в штате Висконсин, допускает, что может понадобиться и 20 единиц. Сумма контракта достигает $5,5 млрд.