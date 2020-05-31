Украина показала видео с испытанием противокорабельной ракеты «Нептун» в Черном море

Крымский мост может быть уничтожен этим снарядом за несколько минут, уверен экс-глава СНБО Александр Турчинов.

Александр Турчинов верит, что украинская ракета «Нептун» сможет уничтожить Крымский мост. Источники: twipu.com, sobkor.net, sharij.net

Украина показала видео испытания противокорабельной ракеты РК-360МЦ «Нептун», разработанной конструкторским бюро «Луч». Испытывался снаряд на Черном море, и камера демонстрирует, как ракета поразила баржу-мишень. Впервые с 2018 года снаряд тестировали вместе с боевой частью. Ракета создавалась на базе советского аналога Х-35, который мог поражать цели на воде и на суше.

О том, что испытания ракеты прошли успешно, представители госконцерна «Укроборонпрома» сообщили еще 19 июня. Бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что детище КБ «Луч» может даже Крымский мост уничтожить за несколько минут.

Испытания ракеты «Нептун» в Черном море. Источник: facebook.com, @oleksandr.turchynov

17 июня издание Defense Express продемонстрировало другое видео испытания той же ракеты в Одесской области. Представители этого информационного агентства пояснили, что мишень находилась в 80 км от точки старта снаряда, но ракета все равно поразила цель, хоть наблюдающая российская сторона пыталась сбить ее с курса радиолокационными помехами.