Американская ракета OmegA произвела «аномалию»

Испытания американской ракеты OmegA начались успешно, а закончились «аномалией».

OmegA – это перспективная ракета носитель, которая относится к среднему классу и разрабатывается компанией Northrop Grumman Innovation Systems. Её задача – осуществлять полёты для Воздушных сил США и доставлять в космос коммерческие спутники.

Огненные испытания проходили в Промонтори (штат Юта). Отмечается, что твердотопливный двигатель Castor 600 первой ступени, которым оборудована ракета, проработал больше 122 секунд, при этом он развил тягу - девять миллионов ньютонов.

Однако по окончанию испытаний, что-то пошло не так, ведь из сопла ракеты начали сыпаться искры и горящие осколки, что противоречит «нормальной» работе двигателя.

Разработчики, в свою очередь, заявили, что испытания прошли «успешно», но при этом пообещали разобраться в непредвиденной «аномалии». Добавим, что на создание OmegA было выделено 792 миллиона долларов.

Вторые испытания американской ракеты-носителя собираются провести осенью 2019 года.



