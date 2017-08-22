Блогер Шарий ответил украинскому мэру, сжёгшему флаг России

Начинающий политик назвал «нездоровым» чиновника Артёма Семенихина.

Блогер Шарий отреагировал на сожжение «своего» флага. Источники: imaikin.livejournal.com, yandex.ru

Блогер Анатолий Шарий прокомментировал акт сожжения российского флага перед посольством РФ в Киеве. Мэр Конотопа Артём Семинихин посвятил этот поступок самому Анатолию, которого украинская политическая элита считает «агентом Кремля». «Я сжигаю твой флаг», — обратился конотопский лидер к блогеру-миллионнику. Вслед за этими словами флаг вспыхнул, заиграл государственный гимн Украины, а сам «герой» повернулся в сторону посольства РФ и приложил руку к сердцу, то ли подпевая гимну, то молясь на соседнее здание. Шарий ответил на этот выпад своего политического оппонента словами, что это человек «не здоров». Блогер добавил, что ему жаль тех людей, которые голосовали за Семенихина, сжёгшего сегодня флаг России, на выборах мэра.

«Он включает гимн под это все!, — продолжил возмущаться идейный лидер партии Шария, — и жители Конотопа избрали этого психически-больного вора».

Блогер посетовал, что сожжением синтетического триколора Семенихин портит не только отношения с РФ, но и брусчатку киевских улиц.

«Я плачу от горя, когда смотрю, как горит флаг», — саркастически добавил политик.

Шарий иронично посоветовал сжёгшему флаг чиновнику для символизма переехать картонный Кремль под крымско-татарские песни.

Подписчики Шария комментируют «патриотический» поступок Семенихина. Источник: youtube.com/user/SuperSharij/about

Подписчики Анатолия выразили солидарность с блогером. «Этому „Меру Конотопа“ нужно лечится! С утра выйти на балкон и стоя на лыжах лицом на восток обливаться тремя литрами свежей …! И так недели две. Может поможет», — написал один из пользователей. «Из врачебной выписки мэра Конотопа: отклонений нет, просто дурак», — добавил другой комментатор.