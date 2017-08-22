Отсутствие реакции МИД РФ на флаг ЛГБТ в посольстве Британии возмутило россиян

Ситуацию прокомментировал только Песков, а Захарова даже не выразила привычную «озабоченность», — удивились пользователи.

Россияне ждут от МИД РФ реакци на радужный флаг на британском посольстве. Источники: yandex.ua, 4esnok.by, ruchron.com

27 июня посольство Великобритании в России вывесило флаг ЛГБТ-сообщества вслед за американскими коллегами. Это событие возмутило россиян, которые в эти дни голосуют за внесение поправок в Конституцию. Одним из тезисов поправок является закрепление института брака только между разнополыми парами. Граждане РФ считают разноцветное знамя пропагандой однополых отношений, которая в России запрещена. И отсутствие реакции МИД РФ на флаг ЛГБТ в посольстве Британии удивило пользователей Рунета, о чем они и написали в соцсети Twitter.

«Меня тоже занимает этот вопрос: доколе будет молчать Мария Захарова?! Где ее „пламенные речи“ с аллегориями и гротеском?», — написал один из комментаторов.

«Пока молчат. Странно это. Других предположений у меня нет», — согласился второй.

Еще один оратор добавил, что эти действия британцев давали российским властям возможность провести парад Победы под красным флагом и при открытом мавзолее, но Кремль этим не воспользовался. Тем не менее, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, по словам пользователей, уже расценил это как нарушение законодательства.

Комментарии россиян о перфомансе британского посольства в РФ с флагом ЛГБТ. Источник: twitter.com/EmilEmrali/status

В то же время, территория британского посольства в России считается частью государства Великобритания, поэтому российские законы там неприменимы. Это одна из вероятных причин, почему МИД РФ не комментирует эту ситуацию публично. Пользователи соцсетей же считают радужное полотнище поводом выслать британских послов из России.