Россия продаст Египту 500 танков Т-90МС на 156 млрд рублей

«Уралвагонзавод» готов построить в стране завод для производства боевых машин.

Российский боевой танк Т-90МС на выставке оборонных технологий. Фото: wikimedia.org

Египет заключил с Россией принципиальное соглашение на поставку в страну танков Т-90МС, об этом в своём Facebook аккаунте сообщил министр транспорта страны Камель аль-Вазир. В сообщении говорится о 500 машинах, общая стоимость сделки — 156 млрд рублей.

По условиям контракта, изготовитель танков «Уралвагонзавод» окажет консультативную и техническую помощь в постройке на территории страны полнофункционального завода с передачей необходимых технологий. В случае, если Россия продаст Египту заявленное количество танков, то ближневосточное государство станет крупнейшим в мире «оператором» указанной российской боевой машины, обойдя по этому показателю Индию.

Сумма контракта на 156 млрд рублей составлялась из рыночной стоимости Т-90МС, $ 4,5 млн за единицу. Сейчас в Египте работает завод по производству американских танков М1А1 Abrams, реализация «Уралвагонзаводом» своего проекта создаст уникальный случай, когда на территории одной страны производятся танки США и РФ.