Индия заинтересовалась российскими Т-14 «Армата»

Танки нового поколения дадут стране преимущество над Китаем, заявили эксперты издания IDN.

Парад военной техники с участием Т-14 «Армата», фото из Wikipedia.ru

На фоне китайско-индийского противостояния, Нью-Дели планирует усилить боевую мощь страны. В частности, за счёт новых средств авиации, сверхзвуковых ракет и бронетехники, сообщают эксперты издания IDN. Уточняется, что Индия заинтересовалась российскими бронированными машинами Т-14 «Армата», которыми планируют заменить Т-90МС.

В IDN отметили, что данная бронемашина является одной из трёх активных платформ 4-го поколения бронетехники в мире. Образец включает преимущества всех новейших разработок, способен поражать любую бронетехнику противника, наземные укрепления и авиацию.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что уже ведется подготовка к поставкам экспортной версии «Арматы» 3-го поколения. Об экспорте 4-го поколения «Арматы» Россия пока не заявляла.

Решение Индии обновить бронетехнику вызвано вводом в эксплуатацию КНР танков Type 99А и предложением Пакистану ряда усовершенствованных бронемашин. Крах превосходства бронетехники Индии и неэффективность программы «Арджуна» лишили Нью-Дели преимущества над соседями, отметили эксперты. Поэтому власти заинтересовались российской «Арматой» 4-го поколения.

Их могут использовать в районе Ладакха, Каргиле и в Сасир-Кангри. Сейчас власти рассматривают возможность ведения танковых боёв в этих регионах.