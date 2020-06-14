Путин надеется, что инфляция не превысит 4% к концу года

Президент уверен, что у страны есть необходимые ресурсы для восстановления экономики.

Президент РФ, Владимир Путин. Фото взято из документального фильма «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1»

В интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин сказал, что власть надеется на сохранении инфляции на уровне 4% к концу года. В предыдущем году показатель составил 3% и это был второй-лучший результат за историю наблюдений.

Президент заявил, что Россия имеет необходимый запас ресурсов для выхода из кризиса, ориентир в 4% реален, экономические резервы за последние годы выросли многократно. Путин надеется, что государство выйдет из этой ситуации достойно, сейчас главное сохранить здоровье и жизнь россиян, все остальные вопросы решаемы. При этом политик отметил, что по-прежнему остаётся много работы по диверсификации экономики.

В случае, если инфляция не превысит 4% к концу года, то прогноз Банка России от февраля окажется верным. Согласно этому показателю, 2020 год войдёт в ТОП-3 за время сбора подобных данных.