Опрос: 42% украинцев считают, что при Зеленском жить стало хуже

Исследования опубликовал аналитический центр Разумкова.

Действующий президент Украины, Владимир Зеленский. Фото: kremlin.ru , wikimedia.org

Центр социологических исследований имени Александра Разумкова опубликовал данные оценки гражданами Украины деятельности Владимира Зеленского за первый год президентского срока. Опрос показал, что 42% украинцев считают — при Зеленском жить в стране стало в целом хуже.

Опрос проводился в телефонном режиме, всего было опрошено 2056 респондентов. Деятельность самого Зеленского, как главы государства, положительно оценили 37% опрошенных, 34% украинцев поставили президенту «тройку» за работу, оставшиеся 28% высказались о политике негативно. 42% граждан Украины считают, что, безотносительно Зеленского, за этот год уровень жизни в целом упал. При этом указывалось, что 50% граждан верят, что Владимир действует в общенациональных интересах.

Относительно законотворческих инициатив и реформирования системы власти, мнение жителей Украины разделилось. Так 32% считают, что президент полностью исполнит обещания, 30% — лишь частично, а 25% уверены, что не исполнит даже в малой части.

Центр им. Александра Разумкова существует с 1994 года и считается авторитетным источником социологических исследований.