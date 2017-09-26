Больше половины опрошенных украинцев «за» единый государственный язык

66% - именно столько респондентов поддержали закон о принятии украинского языка, как единого государственного. Эти данные предоставила социологическая группа «Рейтинг», которая проводила опрос. Он начался 29-го мая, а закончился 3-го июня. Участие приняли более двух тысяч граждан Украины.

21% опрошенных считает, что статус государственного должен был получить русский язык. 11% хотели бы сделать русский официальным языком.

Напомним, что закон о государственном языке подписал бывший президент Украины Петр Порошенко незадолго до истечения своего срока службы. Его приемник Владимир Зеленский считает, что закон был принят слишком поспешно и без учета мнения общественности.

Суть закона, принятого в апреле, такова: представители власти, судопроизводства, правопорядка, врачи и учителя обязуются разговаривать по-украински, исполняя свои должностные обязательства. Закон о языке не касается частной жизни и религии.