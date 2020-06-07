В США комик притворился сторонником Трампа и предложил «скормить» Байдена медведям

Толпа вооружённых республиканцев не заметила подвоха, даже, когда Саша Барон Коэн предложил травить газом участников протестов.

Британский комик под личиной сторонника Трампа проник на собрание американских фермеров. Источники: thesun.co.uk, ptzgovorit.ru

Британский комик Саша Барон Коэн проник на собрание республиканцев в поддержку Дональда Трампа в США. Артист притворился сторонником действующего президента США и в образе реднека — американского фермера — забрался на сцену к микрофону. Комик спел воодушевляющую песню, которая якобы отражает политику и идею «слонов». Среди прочего в песне угадывались призывы «скормить» медведям оппонента Трампа — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Также Саша Барон Коэн спел о том, что сторонников антифашистских движений и участников протестов Black Lives Matter нужно травить газом, как это в свое время со своими оппонентами делали приверженцы нацистов в гитлеровской Германии.

Электорат Трампа поддерживает Сашу Барона Коэна. Источник: t.me/imnotbozhena

Песня длилась больше трех минут под аплодисменты и бодрящие окрики толпы. Как сообщает администратор Telegram-канала «НЕБОЖЕНА», избиратели Трампа были вооружены, но подвоха в пародийной песне не заметили. Большинство собравшихся были так называемыми реднеками или «красношеими», которые преимущественно обитают в сельской глубинке южных штатов. Так их прозвали за характерный загар от работы на полях, когда из ворота рубахи или футболки виднеется только шея, она же и сгорает на солнцепеке докрасна. Реднеки славятся нетерпимостью к представителям ЛГБТ, иммигрантам и людям другой расовой принадлежности. Они же составляют костяк электората Дональда Трампа. На фоне протестов в США, это сегодня самые спокойные американские территории, которые сдержанно относятся к движению Black Lives Matter.