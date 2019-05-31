Путин отправил запасников на военные сборы

Согласно положениям указа президента РФ, призыв россиян осуществляется в войска ВС РФ, Росгвардии, органы госохраны и ФСБ.

Путин отправляет россиян на сборы. Фото: wikipedia.org , mil.ru

Сегодня Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в 2020 году. Для прохождения сборов, президент «отправил» запасников в Росгвардию, ФСБ и органы госохраны.

В нормативном документе Путиным не уточняется характер сборов, будут они проверочными или учебными, вероятно, будет объявлено позже. Указ вступает в силу с момента подписания, соответственно исполнительные органы государства сейчас вынуждены решать вопрос о том, как организовать сборы 1 млн граждан пребывающих в запасе в условиях пост–пандемии.

Стоит отметить, что в РФ военные сборы не могу превышать по продолжительности 2 месяца. Вероятно, за объявлением Путиным призыва запасников по стране последует волна снятий ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса.