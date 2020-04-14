В США задумались о выкупе у Турции российских ЗРК С-400

Взамен, Сенат США потребует у Анкары гарантий — не закупать на вырученные средства вооружения, не совместимые со стандартами НАТО.

В Сенате США решили покончить с разногласиями вокруг поставок российких С-400 Турции. Фото: aa.com.tr, Известия

Авторитетные сенаторы-республиканцы Джон Тьюн и Джим Риш выдвинули идею, как разрешить осложнения американо-турецких отношений в сфере закупок передовых вооружений. Для этого, в оборонный бюджет Соединённых штатов на будущий год будет внесены две поправки.

Как сообщает издание Defense News, согласно первой из них, в США всерьёз задумались о выкупе российских С-400 у Турции, и эта сделка осуществится на средства Сухопутных Сил. А вторая поправка предполагает введение 30-дневных санкций против Анкары. В свою очередь, турецкая сторона должна гарантировать, что не будет на эти деньги закупать любые, противоречащие стандартам НАТО вооружения.

Эти решения, по мнению сенаторов, должны разрешить спор вокруг договора России и Турции на поставку ЗРК С-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов. США были категорически против, отказавшись поставлять Анкаре новейшие F-35 и потребовав приобрести, вместо российского оружия, американские комплексы Patriot.