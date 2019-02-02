Sohu: Российская станция «Филин» способна привести в панику военных США

Новым визуально-оптическим оружием будут укомплектованы все корабли ВМФ РФ, считают в китайском издании.

«Филин» вызовет панику и галлюцинации у врага. Фото: Военный паритет, bastion-opk.

Влиятельное Sohu рассказало о визуально-оптическом комплексе «Филин», воздействующего на психику и физиологию противника. Эксперты издания полагают, что секретная российская станция станет эффективным средством психологического подавления врага и вовсе не похожа на подобные устаревшие мировые образцы вооружений, как уже успели намекнуть американские специалисты.

Станция способна не просто ослепить и дезориентировать противника, уверят в Sohu, но и привести в панику, вызвать галлюцинации и рвоту у военных США, неосмотрительно посмеявшихся над новым оружием России.

Те скудные сведения о «Филине», которыми располагает китайское СМИ, позволяют предположить, что изделие напоминает большой фонарь, чей пульсирующий монотонный свет воздействует на зрительные органы и нервные центры неприятельских солдат. Потеря ориентации и временная «слепота» противника позволяют выиграть время для нанесения решающего удара.

Российские специалисты продолжают работать над мощностью и увеличением дальности действия «Филина». Модернизированные образцы станции будут отличаться большей компактностью, экономией энергии и дооснащены вариофокальным объективом.