Sohu назвал ЗРК С-500 «загадочным оружием» РФ, способным отразить атаку США

Москва строит самую мощную систему ПВО на планете, считают китайские эксперты.
Попытка США атаковать Россию всей своей воздушной армадой обречена на провал, пишется китайское издание Sohu. Вашингтон ждут якобы невероятные потери боевой техники. А все потому, что на вооружении российской армии в скором времени появятся зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей». По имеющимся у издания данным, испытания всех систем ЗРК закончились, комплексы передаются в серийное производство.
Sohu также назвал С-500 «самым загадочным оружием» РФ. Несмотря на то, что испытания системы ведутся давно, до сих пор неизвестно точных характеристик ЗРК. Более того, нет ни качественных снимков С-500, ни видео пуска ракет 40Н6, которыми он вооружен. Единственное, что известно — дивизионы новейших российских систем ПВО будут дополнительно комплектоваться зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-СМ». «Панцири» будут защищать С-500 от управляемых бомб, ударных беспилотников и ракет «воздух-земля».
Планируется, что «Прометеи» будут интегрированы с уже имеющимися на вооружении С-400 «Триумф», С-300ВМ4 «Антей-250» и С-350 «Витязь». Таким образом, с постановкой С-500 на вооружение подразделения ПВО армии РФ станут способными отразить любую возможную атаку.