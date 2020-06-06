Sohu назвал ЗРК С-500 «загадочным оружием» РФ, способным отразить атаку США

Москва строит самую мощную систему ПВО на планете, считают китайские эксперты.

Фото: pikabu.ru, rbc.com

Попытка США атаковать Россию всей своей воздушной армадой обречена на провал, пишется китайское издание Sohu. Вашингтон ждут якобы невероятные потери боевой техники. А все потому, что на вооружении российской армии в скором времени появятся зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 «Прометей». По имеющимся у издания данным, испытания всех систем ЗРК закончились, комплексы передаются в серийное производство.

Sohu также назвал С-500 «самым загадочным оружием» РФ. Несмотря на то, что испытания системы ведутся давно, до сих пор неизвестно точных характеристик ЗРК. Более того, нет ни качественных снимков С-500, ни видео пуска ракет 40Н6, которыми он вооружен. Единственное, что известно — дивизионы новейших российских систем ПВО будут дополнительно комплектоваться зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-СМ». «Панцири» будут защищать С-500 от управляемых бомб, ударных беспилотников и ракет «воздух-земля».

Планируется, что «Прометеи» будут интегрированы с уже имеющимися на вооружении С-400 «Триумф», С-300ВМ4 «Антей-250» и С-350 «Витязь». Таким образом, с постановкой С-500 на вооружение подразделения ПВО армии РФ станут способными отразить любую возможную атаку.