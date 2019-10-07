В России начался выпуск автомата А-545 для разведки и спецназа

Новинка завода им. Дегтярёва — конкурент принятому на вооружение АК-12 от концерна Калашникова.

Скорость стрельбы А-545 — 800-900 выстрелов в минуту. Фото: Военное дело.

РИА Новости, опираясь на информацию от источника в ВПК России, сообщает, что в Коврове на предприятии им. Дегтярёва начался выпуск нового автомата А-545. Однако, ждать тотального перевооружения российской армии не стоит.

В отличие от массового армейского АК-12, компактный А-545 будет предназначен для подразделений разведки и спецназа. Оружейный завод получил заказ от МО РФ, но стоимость контракта и количество планируемых для производства стволов не разглашаются.

А-545 — прямой потомок разработанного ещё в 1978 году АЕК-971 (Автомат единый Кокшарова). Впоследствии, в процессе доработок он получил нынешнее название и составил большую конкуренцию АК-12 во время конкурса на вхождение в экипировку «Ратник».

Комиссию впечатлили стрелковые характеристики автомата завода им. Дегтярёва, что и послужило основным мотивом для решения МО — принять А-545 на вооружение в 2018 году. Скорость стрельбы изделия составляет 800-900 выстрелов в минуту, как в автоматическом режиме, так и отсечкой очереди на 3 выстрела. Сообщается, что наряду с А-545, оснащённым боеприпасами калибра 5,45, в серию будет запущен и А-762 для 7,62-калиберных патронов.