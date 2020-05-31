В Украине раскрыли тактику применения ракеты-«убийцы» Крымского моста

Как «Нептун» способен поразить корабль, оснащённый противоракетными системами, рассказал глава конструкторского бюро «Луч».

Ракетный комплекс ЖК-360 МЦ «Нептун». Источник: YouTube-канал Security Talks

Береговой ракетный комплекс ЖК-360 МЦ «Нептун» 17 июня с успехом завершил финальный этап испытаний с поражением надводных целей в Украине. Об этом гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал в интервью Security Talks. В ходе беседы Коростелев раскрыл тактику применения ракеты-«убийцы» Крымского моста, в основе которой оказалась заложена «дуэльная» техника.

Так, чтобы поразить корабль, оснащённый противоракетными системами, потребуется до 3 снарядов. По словам главы конструкторского бюро, системы ПРО несколько ограничены в свои действиях и зачастую используют автоматическое радарное наведение. 20 секунд непрерывной работы пушек противоракетной системы позволит сбить снаряд, но после этого корабль якобы окажется «голым» и не сможет использовать ПРО для обороны. Если в течение следующих 30 секунд или 1 минуты «Нептун» вновь нанесёт удар, то снаряды беспрепятственно достигнут своей цели и поразят её.

«Это обыкновенная дуэльная ситуация» — прокомментировал тактику применения ракеты Коростелев.

Глава «Луча» надеется, что Минобороны Украины примет ЖК-360 МЦ «Нептун» на вооружение в течение 1,5-2 месяцев после того, как все бюрократические процедуры будут улажены. По его данным, деньги для серийного производства вооружения должны быть выделены уже в ближайшее время.