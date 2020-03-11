Китай испытает палубную версию истребителя FC-31 в 2021 году

Боевая машина пройдет глубокую модернизацию бортового оборудования.

Летные испытания палубного истребителя FC-31 запланированы на 2021 год. Фото: nplus1, globaltimes.cn, rg.ru

Как сообщает Global Times, в 2021 году КНР впервые испытает в воздухе палубную версию истребителя FC-31. Над созданием боевой машины работают эксперты авиастроительной корпорации Китая AVIC, Шеньянский научно-исследовательский институт и корпорация по производству электроники CETC.

Базовую версию FC-31 КНР разработала в 2010 году. Истребитель способен развить скорость до 2 200 км/ч, взлететь на высоту до 16 000 м и вести бой в радиусе 1 200 м. Боевую машину можно вооружить снарядами весом до 8 тонн, а технология малозаметности делает FC-31 невидимым для станций РЛС, работающих в Ku- и L-диапазонах волн. Расчетный срок службы истребителя составляет 30 лет. Палубный FC-31 пройдет глубокую модернизацию бортового оборудования.

Китай не сбавляет обороты в разработке собственной авиационной техники. Ранее армия КНР пополнилась палубным истребителем J-15, истребителем нового поколения J-20 и тяжелым транспортным самолетом Y-20.

Параллельно палубной версии FC-31, китайцы разрабатывают два малозаметных бомбардировщика. Известно, что один из них получит наименование H-X или H-20.

Ранее издание The Sun заявило, что у Китая появились технологии для разработки космического оружия, которое способно уничтожить 90% жителей США. Новую ядерную бомбу якобы научат взрываться в атмосфере.