Истребитель пятого поколения «Супер-Сухой» испытают в 2022 году

Модернизированный «Су-57 второго этапа» должен стать более манёвренным и живучим, а также менее заметным для радаров.

Истребители Су-57 в небе. Фото: pixabay.com, pxhere.com.

Истребитель пятого поколения Су-57 ещё не принят на вооружение, но уже готовится к значительной модернизации. Ожидается, что «Су-57 второго этапа», прозванный военными «Супер-Сухой», испытают уже в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник из оборонно-промышленного комплекса.

Модернизированный Су-57 превзойдёт по боевой мощности первую версию самолёта за счёт нескольких разработок, главной из которых станет турбореактивный двигатель «изделие 30». Машина получит электродвигатели вместо гидравлических приводов управляющих поверхностей, что позволит сделать истребитель менее заметным для радаров, более манёвренным и живучим.

Кроме того, как сообщила компания «Сухой», разработавшая оригинальный и модернизированный истребитель, «Су-57 второго этапа» планируется оснастить панорамным авиационным индикатором, новыми многофункциональными экранами и широкоугольным коллиматорным прицелом. Благодаря этим разработкам пилотам будет легче оценить обстановку.

Обновления коснутся также вооружения истребителя, за счёт чего «Супер-Сухой» получит возможность метко атаковать наземные и надводные объекты. Уже сейчас ведутся работы по созданию «умных» ракет и бомб, которые разместятся во внутреннем отсеке машины.

Первые испытания модернизированного Су-57 летом 2022 года пройдёт прототип машины. А завершение всех опытно-конструкторских работ намечено только на 2024 год, после чего компания перейдёт к выпуску улучшенного самолёта. Сроки были согласованы с Министерством обороны.