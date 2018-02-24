«Ростех»: Новейшее вооружение для истребителей Су-57 разработано не до конца

Первая боевая машина пятого поколения должна поступить в ВКС России уже к концу 2020 года.

Тестовый вылет Су-57. Фото: LiveJournale и NakedScience

Агентство «Интерфакс» процитировало неназванного представителя государственной корпорации «Ростех». С его слов, программа Су-57 реализуется согласно утвержденному Минобороны РФ графиком работ. Кроме уже существующих авиационных средств поражения, истребители пятого поколения получат и новейшее вооружение, которое разработано не до конца.

О каком оружии идет речь, представитель «Ростеха» не уточнил, но рассказал, как ведутся работы по созданию самих истребителей. На данный момент создается первая серийная машина из 76 заказанных ВКС. Параллельно идут ее многочисленные испытания. Военные летчики осуществили на Су-57 в общей сложности более 3,5 тыс. вылетов.

До 2023 года машины будут выпускаться с двигателями предыдущего поколения, пока не закончатся испытания силовой установки «второго этапа». Всего к 2028 году новыми «Сушками» планируется перевооружить три авиационных полка.