КБ «Сухого» раскритиковали за модернизацию Су-57 до принятия на вооружение

Конструкторам предстоит переделать многое — от мотора до систем управления вооружениями.

Модернизация не принятого на вооружение истребителя — случай беспрецедентный. Фото: utro.ru, agitpro.su

Военный эксперт «Свободной прессы» Владимир Тучков, опираясь на информацию «Известий», заявил, что модернизация Су-57 до его принятия на вооружение — случай беспрецедентный. Издание раскритиковало как КБ «Сухой», так и МО РФ, которое заказало конструкторам истребитель так называемого второго этапа.

Эксперт рассказал, что стандартная практика предполагает совсем другой подход. Вначале самолёт должен себя проявить, налетать нужное количество часов и даже, по возможности, поучаствовать в боевых действиях. И только после этого можно делать выводы, устранять недостатки, проходить модернизацию.

В Су-57, который уже успел получить прозвище «Супер Сухой», планируют установить новый более мощный двигатель, где будут реализованы передовые инженерные идеи и, по некоторым сведениям, мотор по своим показателям выйдет на уровень поколения 5+.

Первый полёт «Супер Сухой» запланирован на 2022 год. Фото: bastion-karpenko

Кроме этого, гидравлический механизм управления заменят электроприводами, разработают панорамный авиационный индикатор, новые многофункциональные экраны и широкоугольный коллиматорный прицел. Истребитель вооружат новыми ракетами, что подразумевает изменения в управлении вооружениями машины.

Эксперт Владимир Тучков опасается, что с таким подходом модернизация «необстрелянного» СУ-57 не закончится никогда. Немаловажно, что финансирование проекта также пройдёт не «по стандарту». Обычно деньги на плановую модернизацию получают после реализации очередной партии изделий. В данном случае, отмечает Тучков, МО просто «отстегнуло» крупную сумму на создание практически нового истребителя, первый полёт которого запланирован на 2022 год.