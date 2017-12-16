МИД РФ обвинил американскую разведку в содействии наркотрафику

Так спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отреагировал на слухи о причастности РФ в спонсировании талибов.

МИД РФ обвиняет американскую разведку в причастности к распространению наркотиков в Афганистане. Источники: fb.ru, photochronograph.ru

МИД РФ в лице спецпредставителя президента по Афганистану Замира Кабулова обвинил американскую разведку в содействии наркотрафику. Свое мнение дипломат озвучил в эфире ТВ-канала «Россия-1». Кабулов пояснил, что у сотрудников разведки США есть возможность перевозить наркотические вещества, поскольку их авиасуда пересекают границу без проверки. Самолеты летают из Кандагара, Баграма в Румынию, ФРГ и другие страны Западной Европы.

Спецпредставитель Путина уточнил, что американцы получают множественные «откаты» от операций по перевозке наркотиков. Кабулов добавил, что его слова может подтвердить каждый житель Кабула, вот только эту «тайну» афганцы давно воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Такую реакцию представителя российского МИД РФ вызвала публикация в The New York Times. Журналисты издания обвинили Россию в финансировании членов запрещенного в РФ движения «Талибан»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), а также в том, что Кремль принуждал террористов нападать на представителей международной коалиции в Афганистане.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что это недостоверная информация. Его заявление подтвердили и сотрудники американской разведки.