Forbes: Украина готовит ракетную ловушку для кораблей России в Чёрном море

Радиус действия украинских «Нептунов» позволит держать под прицелом большую часть черноморской акватории.

Наземные ракетные комплексы «Нептун» — единственный шанс Украины создать угрозу дл ВМФ РФ. Фото: prm, terrnews

Безнадёжное техническое и численное отставание украинского флота от ВМФ РФ вынуждает военное командование «Незалежной» к поиску новой стратегии. Аналитики Forbes полагают, что Украина, используя возможности новой ракеты «Нептун», готовит ловушку для кораблей России в Чёрном море. Издание оговаривается: для этого Киеву необходимо начать массовое производство крылатых зарядов.

При выполнении данного условия, Украина сможет делать ставку не на свой слабо конкурентный флот, а на береговые пусковые комплексы Р-360, чей радиус огневого действия составляет около 175 километров. Это позволит «покрыть» большую часть черноморской акватории, угрожая тем самым крейсерам, фрегатам, корветам и другим кораблям ВМФ РФ.

Планы Киева усилить свой флот 20 канонерскими лодками класса «Гюрза» реализуются пока слабо — к 2020 году построено лишь 7 единиц этих кораблей. Полученная помощь в виде патрульных судов, списанных из береговой охраны США, также не позволяет даже приблизительно соответствовать мощи Черноморского флота России.

Новая тактика использования береговых комплексов «Нептун» — пока единственный шанс Украины создать конкуренцию Москве на стратегически важном направлении, полагает Forbes. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в случае военной угрозы Украины, российская ПВО «быстро уничтожит» ракетные комплексы «Нептун». Затем, в качестве ответного хода, будут произведены контрнаступление и удар по военным базам ВСУ.