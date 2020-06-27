Украина готовится разместить ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях

Ракетные комплексы производства Укроборонпрома несут угрозу Крымскому мосту.

2 дивизиона береговых ракетных коплексов «Нептун» будут размещены на Черном и 1 на Азовском морях. Фото: unian.ua, baomoi.com, rnbo.gov.ua

Со слов командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа в интервью «Радио Свобода» стало известно, что страна готовится вскоре разместить 3 ракетных комплекса «Нептун» на Черном и Азовском морях.

Летные испытания крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» успешно прошла в мае этого года на полигоне вблизи Одессы. Она разработана на базе дозвуковой советской ракеты Х-35 совместными усилиями нескольких предприятий Укроборонпрома и Киевского КБ «Луч». Имеет дальность до 280 км и вес боевого аппарата около 150 кг.

Командующий ВМС отметил, что комплекс может поражать одновременно несколько целей. Он станет важной вехой на пути перехода Украинских ВМС от тактики «ждать врага у своих берегов» к тактике «встречать врага у его побережья».

Что же касается перспектив противостояния Украины и России, Неижпапа считает, что современная армия должна побеждать не «количеством штыков, кораблей и самолетов», а технологиями.