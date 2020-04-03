СМИ вспомнили, как российский МиГ-29 ушёл от F-16 США, поднявшись в стратосферу

Американские истребители просто не могли достигать высоты в 20 километров и фактически бросили преследование боевого самолёта РФ.

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США гордятся истребителями F-16, относящимися к четвёртому поколению. Канал «Яндекс.Дзен» Sunday напомнил хвалёным «атакующим соколам», потолок высоты которых 16 километров, историю, как российский МиГ-29 с лёгкостью ушёл от них, поднявшись в стратосферу.

История произошла 10 лет назад. Российские самолёты возобновили патрулирование, как своих границ, так и приграничных зон государств НАТО. Когда самолёты вероятного противника приближались к ним, в воздух поднимались F-16, которые вели сопровождение.

В случае с МиГ-29 произошло неприятное для ВВС США событие. Российский лёгкий бомбардировщик набрал высоту 20 километров и ушёл от преследователей.

Фото: wikimedia

После этого, F-16 вернулись на базу, утратив контакт с вероятным противником, который получил возможность отработать свою задачу бесконтрольно.

Семейство МиГ изначально получило возможность набирать высоту, недоступную возможным противникам. МиГ-29 наглядно показал это.

МиГ-29 активно закупает Индия. Очередная закупка — 21 улучшенный истребитель. Цена контракта — 984 млн долларов. Также Дели решило модернизировать 59 единиц МиГ-29, уже стоящих на вооружении страны.

Пентагону следует помнить, российская военная техника ещё 10 лет назад показывала свои возможности, недоступные американским аналогам. Сейчас Москва держит в секрете потенциал новейших боевых самолётов. Вероятно, они тоже смогут неприятно удивить США.