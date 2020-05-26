Эксперт РФ: беспорядки в США повысили риск мирового ядерного конфликта

Игорь Коротченко считает, что неконтролируемые вооружённые формирования в Штатах могут получить доступ к атомному оружию.

Ядерные Минитмен на позиции и беспорядки в США. Фото: cdni.rt.com, static.mk

Эксперт уверен, начавшиеся в США беспорядки являются эффектом «бумеранга», который вернулся в государство после организации Вашингтоном «цветных революций» по всей планете.

Однако, они происходили в безъядерных странах, сейчас ситуация иная. США обладают самым крупным ядерным потенциалом. Коротченко считает, мировому сообществу необходимо обратиться к Трампу с вопросом, насколько он способен контролировать стратегические вооружения, чтобы они не перешли под управление безответственных лиц.

В США вооружённые формирования стали реальной силой. Эксперт не исключает, что для повышения значимости, они предпримут попытку захватить стартовые позиции баллистических Минитменов, нацеленных на Россию.

Коротченко продолжил, неизвестно, насколько эффективной является блокировка кодов доступа к пуску этих ракет, кто модератор и кто вводит полётные задания. Ясно одно, если эти стратегические ракеты США полетят по направлению к России, удар будет моментальным и однозначным.

При ошибках систем, у президентов России и США есть возможность срочно поговорить и обсудить проблему. При реальном пуске, такого не будет. Будет ядерный конфликт без победителей.

Военный эксперт РФ не исключил заговор военных в Штатах против действующего президента, чтобы получить «руку на кнопке». Не исключено, что они могут действовать в корыстных мотивах. Счёт идёт на огромные суммы.

Коротченко уверен, что в США нет столь эффективного контроля за ядерным оружием, как в СССР и России. Нынешний «бардак» позволяет предполагать наихудшие варианты.

Забеспокоился даже Запад, который предлагает Трампу дать гарантии в Совбезе ООН, что ядерное оружие США не попадёт в руки «негодяев».

Коротченко выступает последовательно, сравнивая Штаты с раненым зверем, утрачивающим лидерство и видящим свой конец. Одновременно, эксперт уверен, с отдельными пусками ракет ПРО России справится без проблем, а у руководства страны хватит разума не вторгать в ответ мир в ядерную погибель.