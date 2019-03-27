Порошенко отрекается от поздравления Путина с Днем России

Представители ряда фракций украинской Рады обличают во лжи бывшего президента, который объявил РФ агрессором.

Жест Путина при встрече с Порошенко и Верещук на телеэфире. Фото: api.nsn.fm, strana.ua

Украинский канал ICTV продемонстрировал шоу «Свобода слова», где оппонентом Порошенко была представитель партии Владимира Зеленского Ирина Верещук. Она напомнила экс-президенту Украины его поздравление Владимиру Путину с Днем России в 2014 году. Порошенко назвал слова депутата ложью.

Верещут открыто сообщила, 12 июня 2014 года (уже после «отплытия» Крыма) Порошенко поздравлял Путина с Днём России при личном телефонном разговоре. Депутат Рады уверена, проверить легко. Бывший президент Украины зря опровергает факт.

Присутствовавшие на передаче сообщили, при рекламной паузе Порошенко подошёл к Верещук и обвинил ту во лжи. Ирина не смутилась и показала Петру новость от украинского телеканала «24», который без комментарий показал информацию Пескова о поздравлении Путину от Порошенко.

Экс-президент не нашёл ничего лучшего, чем обвинить оппонентку в «российской пропаганде».

Украинские политики откликнулись. Сергей Власенко, представляющий в Раде партию Юлии Тимошенко, отметил, информацию Пескова администрация президента Украины не опровергала. Факт звонка Порошенко Владимиру Путину именно 12 июня 2014 года зарегистрирован. Несложно догадаться, почему лидер РФ ответил на звонок.

«Европейская солидарность» представляет в Раде партию Порошенко, и попыталась ответить, однако, ординарно и бездоказательно. Депутат Рады Владимир Арьев сообщил в аккаунте в Facebook, что Верещук опубликовала сообщение, чтобы угодить Кремлю.

Заметим, опровержения снова нет.