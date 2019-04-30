Комплекс сможет противостоять гиперзвуковым баллистическим и аэродинамическим целям.

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Представители ВКС России подтвердили информацию о возможной поставке новых систем ПВО уже в 2020 году. Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.

В распоряжение частей зенитно-ракетных войск «планируется поступление С-500», передаёт слова Бабакова «Газета.ру». Также представитель ВКС подчеркнул, что российские зенитчики уже получают первые комплекты новой системы С-350 «Витязь».

Стоит отметить, что слова Сергея Бабакова подтверждают прошлые заявления представителей «Ростеха». В прошлом году руководитель ведомства Сергей Чемезов сообщил, что уже началось производство систем С-500, а серийное производство и поставки в армию запланированы на вторую половину 2020 года.

Напомним, зенитная ракетная система С-500 «Прометей» является комплексом нового поколения, который причисляют к системам противокосмической обороны. Это обусловлено характеристиками системы — радиус действия её ракеты (600 км) позволяет атаковать спутники на низкой околоземной орбите.

Кроме того, радары С-500 позволяют одновременно обнаружить и атаковать до десяти целей на скорости до 7 км\с. В частности, новый ЗРК позволяет уничтожать скоростные оперативно-тактические ракеты.