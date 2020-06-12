Боевые испытания ЗРК «Панцирь» в Сирии показали уязвимость комплексов

Система может пропускать объекты, попадающие в «мёртвую воронку» при большой скорости и низкой высоте, или наоборот.

Система ПРО «Панцирь» на позиции в Сирии и момент отражения атаки. Фото: googleusercontent, regnum

Боевые испытания ЗРК «Панцирь» позволяют выявить сильные и слабые стороны комплекса. То, что происходило в Сирии и Ливии, позволит разработчикам улучшить средство противоракетной обороны.

Комплекс «Панцирь» отличается стабильными показателями эффективности. Боевые условия показали, цель с большой скоростью на минимальной высоте или наоборот может в некоторых случаях преодолеть оборону.

Эксперты проанализировали действия беспилотника Bayractar TB2. БПЛА способен двигаться на разных высотах с изменяемой скоростью. «Панцирь» уверенно сбивал такие аппараты, но иногда они попадали в «мёртвую воронку».

Военные аналитики считают это случайностью, а не преднамеренной тактикой атаки. От случайности не застраховано ни одно вооружение. Ни российское, ни зарубежное.

По данным Defense Express, при боевых действиях в Сирии и Ливии было уничтожено 23 комплекса «Панцирь». Однако, здесь дело не только в пресловутых «мёртвых воронках».

В начале весны этого года широкую известность получил случай уничтожения российской установки, которую обслуживали сирийские военнослужащие. Они эффективно отбили атаку с помощью «Панциря», израсходовав весь боезапас.

После сирийцы не поменяли дислокацию ЗРК, не перезарядили его и отправились якобы покурить. Опытный противник такой возможности атаки не пропускает. Дорогостоящий «Панцирь» оказался беззащитным и был уничтожен. Никаких там «воронок».

Вывод простой. Само по себе оружие, даже самое лучшее — лишь средство. Им нужно грамотно управлять. Тем более, против серьёзных противников.