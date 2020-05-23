Украина назвала примерную дату «безопасной реинтеграции Донбасса»

Процесс затянется на минимум 25 лет, считает вице-премьер по вопросам «временно-оккупированных территорий» Алексей Резников.

Представитель Украины считает, что ЛДНР внрнутся в состав страны только через 25 лет. Источники: politobzor.net, novorossia.su, dnr-live.ru

Украина в лице вице-премьера по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова назвала примерную дату, когда Донбасс присоединится к остальной части страны. О «безопасной реинтеграции Донбасса», по словам чиновника, можно говорить только через 25 лет, но и этот срок Резников считает минимальным. Министр добавил, что не все удается сразу и нужно подождать, пока пройдет «раздор в головах» жителей ЛДНР. Резников уточнил, что речь идет именно о мирной реинтеграции, поскольку даже если завтра провести там выборы, та территория долго будет оставаться территорией войны.

Виной тому якобы настрой местных жителей, которые не принимают ориентиры современной Украины и хотят вернуться в Советский Союз. Ситуация изменится, по словам Резника, только со сменой поколений, обновлением коллективного сознания и мировоззрения. Чиновник пояснил, что новое поколение не будет знать, каково было жить при Украине, поэтому и ненависти к ней испытывать не будет. Несмотря на такую риторику Резника, Украина продолжает обстреливать Донбасс.

Ранее Алексей Резников раскритиковал Минские соглашения. По мнению министра, многие вещи в них не работают.