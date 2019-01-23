В деле о крушении МН17 появятся новые участники

К суду подключат страны, чьи граждане были на борту малазийского Боинга.

Нидерданды планируют расширить список участников дела о крушении МН17. Источники: dialog.ua, fb.ru

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов сообщил, что в деле о крушении малайзийского Боинга МН17 появятся новые участники. Дипломат подтвердил, что Амстердам рассматривает необходимость подключить к судебному рассмотрению все страны, чьи граждане погибли на борту авиалайнера. На данный момент интересы родных всех погибших представляет Голландия. Ченцов подчеркнул, что необходимость новых участников назрела в связи с выводом дела «Украина против РФ» в Международном суде ООН. Киев подал исковое заявление против Москвы в 2017 году. Украина обвинила Российскую Федерацию в несоблюдении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В 2019 году Международный суд окончательно не принял во внимание аргументы России, которые это отрицают. До этого сообщалось, что рассматривать дело о крушении МН17 будут в 2021 году.

Самолёт, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Никто из 298 пассажиров не выжил. Международная следственная группа заключила, что в гибели МН17 виноваты ополченцы ДНР. Якобы они выстрелили в лайнер из ЗРК «Бук». Установка, по данным группы JIT, находилась на территории Курской области. Однако российские представители отвергают причастность Кремля к трагедии.