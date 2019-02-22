Норвежский аналитик предрёк США распад наподобие Римской империи

Эксперт Пол Стейган считает, что первыми могут отделиться такие штаты, как Южная Каролина, Алабама, Луизиана и Джорджия.

Солдат США, изображение Древнего Рима. Фото: riafan, i2.wp

В них афроамериканцы демонстрируют наиболее сильное протестное движение. Аналитик напомнил, что Конституция США предусматривает право штатов на самостоятельное определение выхода из состава государства.

Норвежский эксперт отметил, сепаратистские настроения усилились в ряде южных штатов. В особенности тех, где ухудшилась экономическая обстановка.

Стейган написал в своей статье, количество безработных в США превысило 40 миллионов. Работающие американцы с трудом обеспечивают их социальную защиту.

После этого норвежский аналитик сравнил ситуацию в Штатах с Римской империей перед распадом. Эксперт полагает, государству, чтобы сохраниться, потребуется ведение войн.

Публицист из Норвегии не видит другого исхода. Он считает, дни очередной дряхлеющей империи сочтены. США проигрывают Китаю на всех фронтах. При этом Вашингтон ввязывается в военные авантюры, которые дополнительно подрывают экономику.

Аналитик полагает, Китай обгонит США к концу грядущего десятилетия. Госдолг Штатов – огромен. Доллар поддерживается лишь «печатным станком» и военной гегемонией. И тому, и другому скоро придёт конец.

Стейган уверен, что распад США, если состоится, станет распадом глобальной системы в торговле, энергетике, производстве, финансах. Норвежский эксперт напомнил, что, после того, как распалась Римская империя, Европа восстанавливала своё производство 1400 лет.

В заключение, аналитик предположил, что распад США произойдёт быстрее, чем у Римской империи.

Последствия распада СССР ударили лишь по постсоветским государствам. Распад Штатов может вызвать коллапс в большем количестве стран.