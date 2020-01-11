Иран: Украинский Boeing был сбит из-за ошибки в настройках ПВО

Обе ракеты были выпущены, когда самолёт был идентифицирован, как «вражеская цель».

Украинский гражданский лайнер был сбит из-за ошибки в настройках ЗРК «Тор». Фото: BBC, 112 Украина.

Иранские власти взяли на себя вину за инцидент с украинским Boeing, который был сбит в небе над Тегераном. Организация гражданской авиации Ирана опубликовала расширенный доклад о расследовании катастрофы, где говорится, что самолёт «Международных авиалиний Украины» был атакован из-за ошибки в настройках ПВО.

После того, как 3 января в столичном аэропорту был убит генерал Касем Сулеймани, Иран нанёс ответный удар по американской авиабазе в Ираке. В этой связи, комплексу ПВО потребовалось изменить дислокацию с последующей перенастройкой геолокационных приборов.

В ЗРК «Тор» российского производства не предусмотрена автоматическая настройка под текущее географическое положение и этот фактор был не учтён иранскими операторами комплекса ПВО.

В результате, украинский Boeing был ошибочно идентифицирован на радарах, как вражеская цель, летящая с «иракского направления», и по нему с кратким интервалом были выпущены 2 ракеты. Гражданский лайнер, в котором летели 176 граждан разных стран, был сбит, а все пассажиры погибли.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал расследования инцидента с Boeing-737-800. Президент Украины рассчитывал на признание вины Тегераном, получение компенсаций и наказание виновных в случившейся трагедии.