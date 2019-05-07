Российские системы ПВО отбили атаку дронов у базы Хмеймим в Сирии

Обошлось без потерь и пострадавших — атакующие потеряли два БПЛА.

Атакующие БПЛА удалось сбить на удалении в 5 км от базы. Фото: rupres.com, ferra.ru

Как стало известно, вечером 11 июля российские системы ПВО отбили атаку роя ударных дронов у базы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Алексей Щербицкий.

Контр-адмирал отметил, что российские системы ПВО выявили вражеские БПЛА до атаки. Дроны двигались к базе с северо-востока. Два ударных беспилотника боевиков были уничтожены на расстоянии в 5 километров от базы, подчеркнул Шербицкий. По словам руководителя ЦПВС, атака прошла без потерь материальной части и без пострадавших.

С начала марта на идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня, обеспеченный российско-турецкими договоренностями. Щербицкий подчеркнул, что за сутки не было зафиксировано огня со стороны «незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции».

По данным портала «Красная весна», оба БПЛА боевиков были сбиты российскими системами 96К6 «Панцирь-С1». Данный ракетно-пушечный комплекс оснащен тремя радарами для раннего обнаружения, сопровождения и наведения на цель. Обнаруженные цели могут быть атакованы огнем 30-мм пушек 2А38М, которые обеспечивают суммарную скорострельность в 5000 выстр./мин. Для целей на большом удалении используются ракеты 57Э6Е с дальностью до 20 километров.