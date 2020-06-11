Россия подготовила «сюрприз» в Крыму для США — The National Interest

Под «сюрпризом» скрываются модифицированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗМ с «Кинжалами».

Сюрпризы в Крыму для США: стратегический бомбардировщик Ту-22МЗМ и гиперракета «Кинжал». Фото: pics.utro, armiya

Военные аналитики National Interest в статье для издания отметили, РФ продолжает усиливать военную мощь в Крыму, и возможная агрессия США в данном регионе получит сокрушительный отпор.

Статья гласит, что Россия получит мощное оружие для сдерживания в Чёрном море любого противника. Это касается бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22МЗМ после модернизации боевого самолёта.

Бомбардировщик будет оснащён гиперзвуковыми «Кинжалами». Ракета летит со скоростью, которой не может противостоять ПРО США. Самолёт доставит оружие на кратчайшую дистанцию пуска по цели. Снаряд может получить ядерный заряд. Таким образом, ракетоносец гарантированно уничтожит американский авианосец.

Дальность полёта Ту-22МЗМ не ограничивается Чёрным морем. Стратегические бомбардировщики с «Кинжалами» станут контролировать всю акваторию Средиземного.

The National Interest считает это плохой новостью для Вашингтона. Только ракетами дело не ограничивается. Ракетоносцы получат оборудование по радиоэлектронному подавлению, что затруднит их обнаружение и попытки сбить российские самолёты.

В распоряжении пилотов окажется современное электронное оборудование, которое улучшит параметры навигации бомбардировщика.

В заключение издание сообщило, что при региональном конфликте России и США в Крыму, Пентагон получит неожиданный «сюрприз» и потерпит поражение.

Американское издание нередко публикует статьи, которые остужают «горячие головы» в США, предлагающие военное решение «проблемы Крыма». Россия его не отдаст.