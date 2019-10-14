Соловьёв рекомендует Украине «не дёргаться» на Россию и Донбасс

Тележурналист вступил в спор с украинским политиком, который назвал Донбасс буферной зоной между Москвой и Киевом, стремящимся в НАТО.

Тележурналист Владимир Соловьёв, флаги России и Украины. Фото: 24smi, vpk.name

Владимир Соловьёв дал рекомендацию оппоненту познакомиться с географией, чтобы понять, ДНР и ЛНР не являются полноценным буфером границ России с Украиной.

Политолог сообщил Гордею Белову, что, если бы Москва пожелала создать такую формацию, то в 2014 году на Украине произошли бы другие события.

Соловьёв посоветовал киевскому политику «прийти в чувство». Он напомнил представителю Украины, что, если бы тогда «подул северный ветер», то Белову пришлось бы сейчас стоять на границе с Польшей и беречь свою «очередь за котомками». Однако, Кремль не пошёл на такой сценарий.

Помимо того, ведущий отметил, Россию в её нацинтересах не волнует прямая связь с нахождением Украины в НАТО или нет. Приоритет Кремля — безопасность своего государства и жизни соотечественников на Донбассе.

После этого, Соловьёв намекнул на последствия при возможной агрессии Киева против России и Донбасса. Телеведущий предупредил киевского политика, что, если Украина «дёрнется» в этом направлении, то не следует питать иллюзий.

Соловьёв напомнил киевскому политику о словах генерала НАТО, который прямым текстом сообщил, что Альянс не будет воевать за Украину. Киеву пора это понять и не «ходить в эмпириях». Белов внятных возражений не нашёл.

В то же время, Киев продолжает убеждать Запад, что Украина — это опорный пункт против агрессии России и продолжает стремиться в НАТО, хотя украинским политикам неоднократно сообщали, что дверь туда закрыта. Альянсу достаточно своих проблем, чужие — не нужны.