Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские ценности Святой Софии

Главы государств также обсудили ситуацию в Ливии.

Решение 10 июля 2020 года вернуло Святой Софии статус мечети, утраченный в 1935 году. Фото: wikipedia.org, regnum.ru

В свете грядущего превращения одного из памятников византийского православия в мечеть, руководители России и Турции обсудили статус бывшего музея. Реджеп Эрдоган пообещал Владимиру Путину сохранить христианские ценности Святой Софии.

Уже с 24 июля мечеть Айя София будет принимать богослужения, что вызвало осуждение со стороны представителей православия и исторического сообщества. В частности, о значении Святой Софии для культуры напомнил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Реджеп Эрдоган отметил, что превращение Святой Софии в мечеть не станет препятствием для посещения здания представителями других конфессий, а православные ценности и памятники будут сохранены.

Пресс-служба Кремля подчеркивает, что Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом поднял вопрос резонанса, который вызвала смена статуса храма. При этом, инициаторам разговора стал турецкая сторона. Президенты оценили темпы восстановления международного авиасообщения и обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

Напомним, Собор Святой Софии — Премудрости Божией был построен в центре Константинополя, но после падения города под напором османов собор обратили в мечеть. В 1935 году декретом Кемаля Ататюрка Айя-Софию превратили в музей — были убраны молельные коврики, и снята штукатурка, что позволило восполнить знания о периоде правления византийских императоров.

В 2019 году Эрдоган отметил, что статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть, что позволит туристам всех вероисповеданий бесплатно в нее заходить.