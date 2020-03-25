США планируют к 2030 году заменить «Минитмены» и догнать «Сарматы» России

Пентагон осознал, что на смену «Сатане» в России пришла ядерная ракета «Сармат», которая не оставляет шансов ПРО США.

В России «Сармат» пришёл на смену «Сатане». В США остались «Минитмены» шестидесятых годов. Фото: strana.ua, russian7

«Минитмены» — стратегические баллистические ракеты США, которые противостояли ещё ракетам СССР. Устарели давно. Пентагон пытался поменять доктрину ведения ядерной войны атаками тысяч маломощных ядерных «Томагавков». Россия ответила так, что Вашингтон задумался об изменении ядерной доктрины.

Россия создала «Кинжалы», «Сарматы», «Нептуны», «Калибры» и оборону от атак из космоса. Пентагон осознал ошибочность ядерной теории и приступил к созданию замены для стратегических «Минитменов».

Официальный сайт Минобороны США сообщил, что уже этой осенью из американского бюджета для концерна «Нортроп Грумман» поступит первый транш из обещанных 85 млрд долларов для создания принципиально новой стратегической ракеты США, которая сможет превзойти российский «Сармат».

Всё бы ладно. Вот только одно но. В России «Сармат» уже есть и ставится на боевое дежурство. В США лишь началась разработка, срок которой — 2030 год. Не стоит быть мудрецом, Россия к той поре сделает новее и лучше.

Ракета США «Минитмен» разработана в конце шестидесятых годов прошлого века. Пентагон ранее намеревался отказаться от ракет с шахтным базированием, но вернулся к данной теме. Задача новой ракеты — иметь полётную дальность в 15 тыс. километров, высокоточный блок наведения и разделяющиеся боеголовки.

«Сармат» всё это имеет сейчас. Он идёт на смену «Сатане» (советское название «Воевода»), которая пугала американцев со времён Брежнева и продолжает нести службу сейчас, попадая, как говорят ракетчики, «в шест» на расстоянии в 10 тыс. километров.

На данный момент на вооружении армии США 450 «Минитмен-3». Место их базирования известно и не изменится. Следовательно, оно давно под прицелом ракет России.

Специалисты Минобороны России уверены, реализация проекта по полной замене стратегических ракет будет стоить США сотни миллиардов долларов и программа не может быть реализована до 2030 года.