Сатановский: «Активная оборона» поможет сломить планы США по уничтожению РФ

Вашингтон уже нацелился убрать Москву как политическую единицу, считает политолог, и это можно предотвратить, вспомнив опыт царской России и СССР.

Переход Суворова через Альпы, спецподразделение ВДВ РФ "Летучие мыши". Фото: russian7, googleusercontent

Евгений Сатановский сообщил в интервью для «Вести FM», что, по его мнению, фронт возможной войны РФ с Западом переместился под влиянием США с территории Германии на границы России с Прибалтикой и в Донбасс.

Политический эксперт считает, что следует вспомнить термин «активная оборона», которая может помочь поломать планы Пентагона. Достаточно вспомнить предыдущий опыт.

Сатановский напомнил, царская Россия и СССР активно применяли такую стратегию и подвергались нападению со стороны врагов в исключительных случаях.

Политолог задался вопросом, что делал Суворов в Альпах и пришёл к выводу. Открытых врагов Россия уничтожала за пределами своей территории и не боялась идти на любой конфликт, не допуская мировую войну.

Затем Сатановский вспомнил Карибский кризис. Хрущёв сначала разместил ракеты на Кубе. Сразу последовал диалог с США. Итог – СССР убрал ядерное оружие из мягкого подбрюшья Штатов. Пентагон убрал «Першинги» из Турции.

Эксперт не забыл и об уничтожении американского шпионского самолёта U-2, который летал над территорией Союза.

СССР, продолжил Сатановский, постоянно участвовал в войнах на чужих территориях по приглашению правительств Африки, Азии, Латинской Америки. Весь мир понимал, Россию не следует злить.

Такая «активная оборона», как уверен эксперт, неоднократно демонстрировала эффективность. Её может повторить современная Россия.

Сейчас происходит иное. Россия, как считает политический аналитик, ведёт себя мягко. Однако и она уже показала США «изумление» в виде Крыма или событий в Сирии.

Восток и Запад уважают договороспособность и силу. У России есть и то, и другое. В завершении интервью Сатановский повторил, что оборона должна быть активной.