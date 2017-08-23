Ученые: образование и зарплата влияют на фигуру

Американские ученые доказали, что образование и зарплата влияют на фигуру. Результаты исследования опубликованы федеральным агентством американского Министерства здравоохранения.

Изучением взаимосвязи занимались с 2011 по 2014 гг. В результате был сделан вывод: богатые реже страдают от ожирения. Только 31% людей с высоким уровнем дохода страдали от излишнего веса. В то время как среди бедных этот показатель составил 43%.

Важным стало и установление следующего факта: уровень дохода по-разному влияет на фигуры мужчин и женщин. 45% женщин, живущих за чертой бедности, страдает от ожирения. И только 29,7% обеспеченных представительниц прекрасного пола сталкиваются с такой проблемой.

У мужчин же ситуация несколько другая. Лишний вес имеют больше всего представители среднего класса (38,5%), затем богатые (32,6%) и бедные (31,5%).

Также ученые выяснили, что больше всего людей, страдающий от избытка веса, среди афроамериканцев.

Образование непосредственно влияет на стройность. Чем более развит и образован человек, тем менее он подвержен возможности набрать лишний вес.