Американские ученые доказали, что рак желудка у мужчин появляется чаще, чем у женщин

Как оказалось, рак желудка формируется у мужчин в течение нескольких лет, в период, когда слой клеток преобразуется в злокачественное образование. При этом у мужчин появляется этот недуг в два раза чаще, чем у женщин. Об этом сообщает «Анонсенс».

Американские исследования показали, что диагноз – рак желудка, врачи чаще всего ставят мужчинам среднего и пожилого возраста. По последним данным ученых, средний возраст мужчин, которым диагностировали эту болезнь, составляет 68 лет. При этом проживает больше пяти лет после постановки диагноза только 68% пациентов, если же рак «перебрался» на другие органы, то процент выживаемости – 5%.

Ученые выяснили, что к появлению рака желудка приводит зачастую курение, ведь продукты горения попадают не только в лёгкие, но и в желудок. Причастность алкоголя к появлению этой болезни, между прочим, так и не доказали. А вот генетический фактор – повышает вероятность появления недуга на 20%.

Врачи добавили, что сложность в лечении болезни, объясняется – запоздалой диагностикой, то есть, рак желудка обнаруживают уже на тяжелых стадиях. И всё же сейчас доктора могут продлить жизнь пациента на несколько лет.